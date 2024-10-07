خبير علاقات دولية: الاحتلال يحاول استنساخ نموذج غزة في لبنان وإيران

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي وحكومته بقيادة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي يحاولان استنساخ سيناريو نموذج غزة في لبنان ومن ثم في إيران، بحجة أنّها فرصة مواتية لتغيير خرائط المنطقة وتنفيذ مخططات الاحتلال.



وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لما تفعله في قطاع غزة ولبنان، مشيرا إلى أنّ الشارع الإسرائيلي بأكمله يميل إلى نتنياهو المتطرف، لكن مع وقوع الإصابات والضحايا والقتلى الإسرائيليين ووصول الصواريخ إلى المدن الإسرائيلية قد يؤدي إلى احتمالية توجيه ضربة إسرائيلية قوية.

وتابع: «إذا أراد نتنياهو إشعال المنطقة سيحترق بهذه النيران، إذ إنّ رغم التدمير الكامل بقطاع غزة إلا أنّه لم يكسر الصمود الفلسطيني ولم يستطيع تنفيذ مخططاته»، لافتا إلى أنّ كل ما فعله نتنياهو هو إقالة المدنيين من النساء والأطفال، فضلا عن إلقاء القنابل على البشر والحجر من الجو.

وواصل، أنّ إسرائيل دولة هشة ولن تحقق الأمن لمواطنيها عبر هذه الحرائق في المنطقة، ولكن ستحترق بها، لكن يجب على الجانب الإسرائيلي إدراك أن السلام العادل وحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته هو السياج الحقيقي لتحقيق الأمن لإسرائيل وليس بمنطلق القوة والعدوان.