أسعار الدولار اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

استقر سعر الدولار، أمام الجنيه في السوق المحلي، اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48,30 جنيه للشراء، 48,43 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.32 جنيه للشراء، 48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.32 جنيه للشراء، 48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 48.32 جنيه للشراء، 48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.32 جنيه للشراء، 48.42 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 48.32 جنيه للشراء، 48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر 48.38 جنيه للشراء، 48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 48.32 جنيه للشراء، 48.42 جنيه للبيع.