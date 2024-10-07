ترامب وهاريس يتبادلان الاتهامات بـ"الكذب"

قبل شهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، شهدت الساحة السياسية تبادلًا حادًا للاتهامات بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، حيث اتهم كل منهما الآخر بعدم الكفاءة والكذب.

خلال ظهورها في البودكاست الشهير "كول هير دادي"، أكدت هاريس مجددًا على موقفها الراسخ ضد العنف ضد النساء ودافعت عن حقوق الإجهاض، مشيرة إلى "أكاذيب" ترامب الذي زعم أنها تؤيد "إعدام أطفال" في الأشهر الأخيرة من الحمل. وأكدت هاريس أن مثل هذه التصريحات "غير دقيقة ومهينة"، مشددة على أن "هذا الرجل مليء بالأكاذيب".

وعلى الرغم من محاولات ترامب تصوير نفسه كـ"حامي النساء"، ذكرت هاريس أنه "الشخص الذي قال إنه يجب معاقبة النساء بسبب الإجهاض"، مما يبرز التناقض في مواقفه.

تُعتبر قضية الإجهاض من الموضوعات المحورية في الحملة الانتخابية الحالية، حيث يأمل الديمقراطيون في استغلالها لصالحهم، بينما يفضل ترامب تجنب موقف واضح وترك الأمر للولايات.

يأتي ظهور هاريس في البودكاست كخطوة أولى في ماراثون إعلامي، حيث ستظهر في العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية على مدار الأسبوع، بما في ذلك برامج مسائية بارزة مثل "ذا هوارد ستيرن شو" و"ذا ليت شو مع ستيفن كولبير".

من جهة أخرى، توجه ترامب إلى ولاية ويسكونسن، حيث عقد تجمعًا في مدينة جونو، وناقش موضوعات حملته المعتادة، مثل السيطرة على الهجرة والحد من التضخم. وكرر اتهاماته لهاريس، مشيرًا إلى عدم استجابة الحكومة الفيدرالية لمساعدة سكان جنوب شرق الولايات المتحدة الذين تضرروا من إعصار هيلين، واصفًا إياها بأنها "غير كفؤة بشكل صارخ".

ودعا ترامب أنصاره إلى التصويت مبكرًا، مشيرًا إلى أن الانتخابات ستؤثر على مستقبل الولايات المتحدة. ووفقًا لاستطلاعات الرأي، يبدو أن السباق الانتخابي متقارب، مما يثير القلق بين المشرعين والمحللين بشأن تزايد اللغة العدائية في الحملة.