جيش الاحتلال: إطلاق 4 قذائف من غزة مع بدء مراسم إحياء ذكرى هجوم 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أن أربع قذائف، على الأقل، أُطلِقت من قطاع غزة، بعد دقائق فقط على بدء مراسم إحياء ذكرى هجمات 7 أكتوبر 2023.

وقال الجيش، في بيان: «في أعقاب صفارات الإنذار التي دوّت الساعة 06:31 في تجمعات سكانية عدة، قرب قطاع غزة، جرى رصد عبور أربع قذائف من جنوب قطاع غزة». وقد اعترض سلاح الجو الإسرائيلي، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «ثلاثة من هذه المقذوفات، وسقطت قذيفة في منطقة مفتوحة».

وأعلنت «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، أنها قصفت «موقع صوف العسكري، وتحشدات العدو في معبر رفح البري، وقرب مستوطنة حوليت، ومركز عمليات موقع كرم أبو سالم العسكري، بعدد من صواريخ (رجوم) عيار 114 ملم».

وتُحيي إسرائيل، الاثنين، ذكرى الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على أراضيها، في 7 أكتوبر 2023، وأشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.