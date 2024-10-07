أسعار الذهب في مصر اليوم الأثنين 7 أكتوبر2024

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024، بعد ارتفاعات متتالية شهدتها أسعار المعدن النفيس منذ قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.

وبحسب الأسعار المعلنة من شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، استقر سعر الذهب عيار 21 عند مستوي نحو 3585 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر



سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3585 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما وصل سعر الذهب عيار 24 لقرابة الـ 4097 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

بينما سجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 3072 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 قرابة لـ 2396 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وفيما يخص سعر الجنيه الذهب فسجل حوالي 28 ألفا و680 جنيها.



سعر الذهب عالميا

بينما سجل سعر الأونصة عالميا 2648 دولارا.

جدير بالذكر، شهد سعر الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بشكل طفيف بعد أن سيطر التذبذب على تحركات الذهب، ليسجل أول انخفاض أسبوعي بعد 3 أسابيع متتالية من الارتفاع سجل خلالها مستويات تاريخية، ولكن تحسن بيانات قطاع العمالة الأمريكية ساعد على توقف ارتفاعات الذهب.

خلال الأسبوع الماضي انخفض أونصة الذهب العالمي بنسبة 0.2% ليغلق تداولات الأسبوع عند 2653 دولار للأونصة بعد أن سجل اعلى مستوى عند 2673 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2624 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

البداية تعد ضعيفة للذهب في تداولات شهر أكتوبر، ولكن حقيقة أن الذهب لم يشهد انخفاض حاد، ولم يغلق تداولات الأسبوع الماضي تحت مستوى هام تدل أن فرص استمرار صعود المعدن النفيس لا تزال موجودة وبقوة.

التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط عند ذروتها في ظل التصعيد بين الكيان الإسرائيلي وإيران، وهو الأمر الذي يبقي على الذهب مرتفعًا بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2685 دولار للأونصة، في ظل استمرار الطلب على الملاذ الآمن.