ads
الإثنين 07 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والتوصل لحل دبلوماسي مع لبنان

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم /الإثنين/ على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى حل دبلوماسي مع لبنان لمنع التصعيد.


وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن أوستن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت لمناقشة تصرفات إيران والوضع الحالي في لبنان حيث أكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، ووقف إطلاق النار في غزة، والحل الدبلوماسي الذي يعيد الإسرائيليين واللبنانيين إلى ديارهم بأمان على جانبي الحدود.
ولفت أوستن إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بقدرات كبيرة في المنطقة للدفاع عن الأفراد والمرافق الأمريكية، وتقديم المزيد من الدعم لإسرائيل، وردع المزيد من التصعيد، موضحا أن الولايات المتحدة ملتزمة بردع إيران والشركاء والوكلاء المدعومين من إيران عن الاستفادة من الوضع لتوسيع الصراع.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وقف اطلاق النار غزة لبنان