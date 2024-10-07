وزير الدفاع الأمريكي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والتوصل لحل دبلوماسي مع لبنان

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم /الإثنين/ على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى حل دبلوماسي مع لبنان لمنع التصعيد.



وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن أوستن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت لمناقشة تصرفات إيران والوضع الحالي في لبنان حيث أكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، ووقف إطلاق النار في غزة، والحل الدبلوماسي الذي يعيد الإسرائيليين واللبنانيين إلى ديارهم بأمان على جانبي الحدود.

ولفت أوستن إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بقدرات كبيرة في المنطقة للدفاع عن الأفراد والمرافق الأمريكية، وتقديم المزيد من الدعم لإسرائيل، وردع المزيد من التصعيد، موضحا أن الولايات المتحدة ملتزمة بردع إيران والشركاء والوكلاء المدعومين من إيران عن الاستفادة من الوضع لتوسيع الصراع.