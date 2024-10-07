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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمين حلف الناتو يؤكد الوقوف مع أوكرانيا وشعبها في الأزمة مع روسيا

الأزمة الروسية الأوكرانية
الأزمة الروسية الأوكرانية
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 أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، وقوف الحلف خلف أوكرانيا وشعبها في الأزمة مع روسيا، مضيفا أنه من أولوياتي المضي قدمًا في هذا الدعم، والعمل على سيادة أوكرانيا، لأن أمنكم مهم بالنسبة لنا.


وتابع أمين عام حلف الناتو، في بيان، أن "الناتو" قدم لأوكرانيا دعمًا غير مسبوق منذ نشوب الأزمة مع روسيا في عام 2022، حيث قدم أكثر من 99٪ من إجمالي المساعدات العسكرية، رغم أن أوكرانيا لا تزال بحاجة للمزيد من المعدات والتدريب، والدعم.
وأوضح أن حلف "الناتو" وافق على تعهد مالي بقيمة 40 مليار يورو من المساعدات العسكرية في غضون عام، حتى يكون لدى أوكرانيا ما تحتاجه لتنتصر، لافتًا إلى أنه في الأسابيع القليلة الماضية، أعلن العديد من الحلفاء عن مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك مساهمات جديدة من الدانمارك ولاتفيا والمملكة المتحدة، وحوالي 8 مليارات دولار من المساعدات من الولايات المتحدة.

الناتو أوكرانيا روسيا