رئيس الوزراء الكندي يشارك في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا

ذكر مكتب رئيس الوزراء الكندي، أن جاستن ترودو سيتوجه الأسبوع المقبل إلى (فيينتيان) عاصمة لاوس؛ للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا /الآسيان/ في زيارة هي الأولى لرئيس وزراء كندي لهذا البلد.



وذكر راديو /كندا الدولي/ اليوم الاثنين، أن اجتماعات الآسيان ستعقد في العاصمة (فينتيان) يومي الخميس والجمعة القادمين، مشيرا إلى أن ترودو سيشارك بعد ذلك في الاجتماع الـ25 لمجموعة الاتصال حول الدفاع عن أوكرانيا في القاعدة الجوية الأمريكية "رامشتاين" بألمانيا.

وأوضح الراديو أن كتلة الآسيان وكندا التزمتا بالتوقيع على اتفاق تجاري بحلول نهاية عام 2025..ودخلت كندا في شراكة استراتيجية مع المنظمة التي تضم 10 دول في جنوب شرق آسيا العام الماضي.

وأشار مكتب ترودو إلى استمرار العمل للتوصل إلى اتفاق تجارى بين الجانين، كما سيلتقى ترودو مع شركاء خلال القمة الخاصة (الآسيان ـ كندا) لتأكيد دور بلاده في حل القضايا الجديدة الناشئة بمجالي السلام والأمن، بما في ذلك الجرائم السيبرانية.

يذكر أن الآسيان، ككتلة إقليمية، تمثل رابع أكبر شريك تجاري لكندا مع أكثر من 38.8 مليار دولار من التجارة الثنائية في عام 2023.