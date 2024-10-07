اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طفل في شبرا الخيمة

تستكمل محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، وتصويره فيديوهات خلال التمثيل بجثته للتمثيل بجثته، لتحقيق المكاسب عبر تطبيق الدارك ويب.

وشغلت هذه القضية الرأي العام في الفترة الأخيرة، منذ شهر أبريل السابق، لأنها فريدة من نوعها، ولأول مرة نشهدها بالمجتمع المصري، عن ضحايا «الدارك ويب»، التي تهدف للعنف والاستمتاع بمشاهدة الدماء والتمثيل بالجثث، وكلما ازداد العنف كلما ارتفع سعر وأرباح هذه القضايا.

وتخلص المتهم من الطفل، مقابل تحصله على مبلغ 5 ملايين جنيه، وكان هدف المتهم الرئيسي من تلك الجريمة، هي بث وترويج تلك الفيديوهات العنيفة علي مواقع التواصل الاجتماعي، غير الشرعية وعلى درجة عالية من السرية لا يستطيع أي شخص الدخول إليها، لجمع الأموال الطائلة.

وأحالت نيابة شبرا الخيمة الجزئية، المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وبيع أعضائه للجنايات بتهمة التخلص منه، والتمثيل بجثته، وسرقة أعضائه، لترويجها بمقاطع مرئية، على مواقع التواصل الاجتماعي، للتربح وتحقيق المكاسب المالية.

وواصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الجناة في الجريمة البشعة، التي شهدها حي شبرا الخيمة، وتمكنت بالتنسيق مع الإنتربول الدولي والسلطات الكويتية من القبض على المتهم ووالده.

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا نصه، في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أوّل شبرا الخيمة، بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ وأسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه، وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته.