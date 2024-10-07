مسؤولة أمريكية: تصريحات ترامب بشأن إعصار هيلين كاذبة

انتقدت مسؤولة الإغاثة من الكوارث في الحكومة الأمريكية، ما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة ونظريات المؤامرة" بشأن الاستجابة الفيدرالية للإعصار هيلين، والتي روَج لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قائلة: إنها "تثبط عزيمة عمال الإغاثة، وتخلق حالة من الخوف بين الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في التعافي".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن ديان كريسويل، التي تقود وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية FEMA، قولها في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على قناة ABC، "إنه أمر سخيف بصراحة، وكاذب تماماً، وهذا النوع من الخطاب ليس مفيداً للناس".

وأضافت: "إنه لأمر مخز حقاً أننا نقدم السياسة قبل مساعدة الناس، وهذا ما نحن هنا من أجله، فقد حصلنا على الدعم الكامل من الولاية"، في إشارة إلى ولاية نورث كارولاينا.

وعلى مدى الأسبوع الماضي، ساعد الجمهوريون، بقيادة الرئيس السابق، في نشر العديد من المعلومات المضللة بين المجتمعات الأكثر تضرراً من الإعصار هيلين، والترويج لعدد من الادعاءات الكاذبة، بما في ذلك أن واشنطن تمتنع عمداً عن تقديم المساعدات لسكان المناطق الجمهورية.