مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء يحتفل بذكرى نصر أكتوبر

نظمت العلاقات العامة والإعلام بمجلس مدينة الحسنه بوسط سيناء فاعليات احتفالية انتصارات اكتوبر المجيدة فى إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بانتصارات اكتوبر المجيدة وتخليدا لهذة الذكرى وطبقا لتوجيهات لواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

حيث بدأت فاعليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوه لأيات من القرآن الكريم ثم افتتح رئيس المركز والمدينة برنامج الاحتفالية بكلمة والتى قدم من خلالها التهنئة لجميع الحضور بهذه المناسبة وقدم أيضا تحيه إعزاز وتقدير للقوات المسلحة المصرية الدرع الحامى للوطن على مر العصور مؤكداً على الدور العظيم التى قامت به قواتنا المسلحة فى استرداد أراضيها المحتله وتحقيق النصر بشرف وشهامة وصلابة كما قدم أيضا التحية والتقدير للقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقدم أيضاً التحيه والشكر للمعالى الوزير محافظ شمال سيناء باعتباره أحد أبطال القوات المسلحة المصرية كما قدم رئيس المدينة الشكر والتقدير لجميع مشايخ وعواقل واهالى سيناء الحيبة لصمودهم امام قوات الاحتلال ووقوفهم خلف قيادتهم العسكرية

كما أوضح رئيس المركز والمدينة أن حرب اكتوبر لم تكن مجرد حرب إنما كانت اختبار حقيقي لقدرة المصرين على تحويل الحلم إلى حقيقة وتحقيق النصر بكرامه

كما قدم رئيس المركز والمدينة التحية والتقدير للشرطة المصرية التى تعتبر الدرع الثانى لحماية الوطن والحفاظ عليه

كما حضر الاحتفالية رجال القوات المسلحة بمدينة الحسنة اللذين هم افضل من يتحدث عن البطولة والشهامة والشجاعة والنصر والتحدى لرجال القوات المسلحة وذلك من خلال كلمة اللواء اركان حرب قائد منوب الحسنة والتى أوضح فيها أن القوات المسلحة المصرية حملت على عاتقها المسئوليه لحماية الوطن وسلامة أراضيه وقدم الجندى المصرى أروع البطولات التى أذهلت العالم حتى حققت النصر فى أكتوبر ٧٣ وأكد أن معركة أكتوبر هى معركة الكرامة والعزة كما قدم سيادته التحية على أرواح شهدائنا الأبرار اللذين سالت دمائهم الطاهره على رمال سيناء مضحين بكل غالى ونفيس من اجل النصر بشرف أو الشهادة

كما قدم مدير الإدارة التعليمية بالحسنه كلمه عن روح اكتوبر وروح النصر وترسيخ قيم البطولة والشهامة والشجاعة والتضحية فى نفوس أبناء الطلبه والطالبات لخلق جيل قادر على التحدى لأنهم احفاد أبطال أكتوبر المجيد وغرس قيم حب الوطن والانتماء

كما شارك الاحتفالية مجموعة من مشايخ وعواقل واهالى مركز ومدينة الحسنة وقدم أحد المشايخ كلمه يوضح فيها عن عظمة اكتوبر والدور الذي لعبته قواتنا المسلحة فى أكتوبر وكيف لمسوا ذلك كبدو سيناء أن الوطن له رجال تحميه وتتصدى بكل قوة لأى عدوان غادر

وكانت ضمن فاعليات احتفالية انتصارات اكتوبر المجيدة مجموعة من العروض الفنية والأناشيد والقصائد التى تحكى وتروى عن حب الوطن والتى قدمها كورال إدارة الحسنة التعليمية بالإضافة إلى فقرات شعريه قدمها أحد أبناء مدينة الحسنه

كما قدم رئيس المركز والمدينة الشكر والتقدير لجميع الحضور للمشاركة في هذه الاحتفالية العظيمة مؤكداً أن الحديث عن نصر أكتوبر لاينقطع مؤكداً أن القوات المسلحة حقا يستحقوا أن يكونوا خير اجناد الارض لما قدموه وما يقدموه من تضحيات من أجل سلامة الوطن

كما قدم رئيس المركز والمدينة الشكر إلى جميع الإدارات المشاركه فى الفاعليات على رئسهم التربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف.

كما أقام مجلس مدينة نخل بوسط سيناء أحتفالية مماثلة في الذكري ٥١ لانتصارات اكتوبر المجيده بمشاركه اداره نخل التعليميه واداره الشباب والرياضه بنخل والازهر الشريف والمشايخ والعواقل والجهاز التنفيذي للمركز.

حيث انطلقت قافله بشريه من كل فئات المجتمع من امام مركز شباب نخل حامله اعلام النصر تصحبها سياره تردد الاناشيد الوطنيه يتقدمها رئيس مركز ومدينة نخل والجهاز التنفيذي حتي ميدان نخل العمومي ثم توجهت الي قاعه احتفالات مجلس مدينه نخل وتم عزف السلام الوطني.

ثم القي رئيس المدينه كلمه رحب فيها بالحضور هنئا فيها القائد الأعلى للقوات المسلحه رئيس الجمهوريه بعيد النصر وهنئا رجال القوات المسلحه والوقوف دقيقه حداد علي ارواح الشهداء وهنئا اهالي سيناء وشعب مصر العظيم ثم قدمت اداره الموهوبين باداره نخل التعليميه كلمات وعروض شعريه وفقرات متنوعيه ابتهاجا بنصر اكتوبر المجيد.