عروض مسرح المواجهة والتجوال تصل شمال سيناء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء" ادارة تنمية الشباب" عروض مسرح المواجهة والتجوال، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

واكد "حسن عبد الوهاب" ان هذا النجاح ليعكس مدى الحاجة إلى مثل هذه المبادرات الثقافية التي تساهم في تنمية الوعي الفني والثقافي لدى المواطنين، وتعزيز الهوية الوطنية، كما يؤكد على أهمية دور المسرح في الوصول إلى شرائح المجتمع المختلفة.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها: نشر الثقافة المسرحية في مختلف ربوع الجمهورية، ودعم المواهب الشابة في مجال المسرح، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.