ads
الإثنين 07 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عروض مسرح المواجهة والتجوال تصل شمال سيناء

مبادرة بداية علي
مبادرة بداية علي مسرح المواجهة والتجوال بشمال سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء" ادارة تنمية الشباب" عروض مسرح المواجهة والتجوال، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

واكد "حسن عبد الوهاب" ان هذا النجاح ليعكس مدى الحاجة إلى مثل هذه المبادرات الثقافية التي تساهم في تنمية الوعي الفني والثقافي لدى المواطنين، وتعزيز الهوية الوطنية، كما يؤكد على أهمية دور المسرح في الوصول إلى شرائح المجتمع المختلفة.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها: نشر الثقافة المسرحية في مختلف ربوع الجمهورية، ودعم المواهب الشابة في مجال المسرح، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التنمية المستدامة المواجهة والتجوال وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء