استمرار حبس 8 أشخاص بتهمة سرقة السيارات بـ15 مايو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة السيارات بمدينة 15 مايو.

ألقت الشرطة أيضا القبض على تشكيل عصابي مكون من (4 عاطلين) بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 3 وقائع سرقة "بذات الأسلوب"، وقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" ( 4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة) تم ضبطهم وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.