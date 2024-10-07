التصريح بدفن جثة لص سقط من الطابق الرابع أثناء السرقة بـ15 مايو

صرحت نيابة 15 مايو والتبين، بدفن جثمان لص لقى مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء قيامه بسرقة شاشة من أحدى العقارات بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وكشفت التحقيقات أن اللص دلف إلي أحدى الشقق السكنية ملك جاره وقام بسرقة شاشة تلفاز، وأثناء النزول من أعلى المواسير اختل توازنه وسقط أرضا.

وردت إشارة لضباط قسم شرطة 15 مايو، من مستشفى 15 مايو، مفادها، استقبال جثة شخص مصاب بكسور ونزيف داخلي وكدمات متفرقة في الجسد.

وبالانتقال والفحص عُثر على جثة عاطل عمره 40 عام، مصاب بكسور وجروح في أنحاء جسده.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفى كان يتسلق المواسير بالطابق الرابع لسرقة جاره، واختل توازنه وسقط أرضًا، وتُوفي نتيجة إصابته البالغة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتُباشر النيابة التحقيقات.