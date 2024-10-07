إيقاف المدير العام لشركة طيران الكونغو ونائبه عن العمل للاشتباه في سوء الإدارة

ذكر راديو "فرنسا الدولي"، أنه تم إيقاف المدير العام ونائبة المدير العام لشركة طيران الكونغو "شركة الطيران الوطنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية"، حيث يواجهان اتهامات بسوء الإدارة المالية وعدم الالتزام بقرارات مجلس الإدارة، ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تواجه فيه الشركة صعوبات خطيرة منذ عدة أشهر.

وأشار الراديو إلى أن شركة طيران الكونغو التي تأسست في عام 2014، باتت اليوم في أسوأ حالاتها، حيث لم يتبق من أسطولها سوى طائرتين فقط، وكلتاهما متوقفتان عن الطيران بسبب مشاكل فنية.

وأضاف الراديو أن الحكومة لم تتدخل بشكل ملموس لإنقاذ الشركة على الرغم من إعلان الحكومة بشكل متكرر عن مبادرات لإنقاذها، وتتعلق المبادرة الأخيرة باعتماد مقترح لتجديد أسطول الخطوط الجوية الكونغولية، وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في يوليو 2024، قدم جان بيير بيمبا جومبو، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، خطة عمل لإحياء الشركة، ووضع خطة خمسية تنص على شراء وتأجير ثلاث طائرات من طراز ايه 320.

ومع ذلك، لا تزال الشركة تواجه مشاكل داخلية، حيث يتعين عليها إدارة عدد كبير من الموظفين، ومديونية مفرطة وصراعات بين هيئاتها الإدارية.