إيران تعلن عودة الرحلات الجوية في سماء البلاد لطبيعتها

أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية جعفر يازرلو، عن عودة الرحلات الجوية في سماء البلاد إلى طبيعتها بعد قرار وقف استمر لساعتين.

وأوضح المتحدث باسم منظمة الطيران الإيرانية - في تصريح أوردته وكالة إرنا للأنباء الإيرانية، أن الرحلات الجوية عادت لطبيعتها اعتبارا من الساعة 23:00 من مساء الأحد 6 أكتوبر.

وكانت منظمة الطيران المدني الإيرانية قد أصدرت بيانًا، أعلنت خلاله وقف الرحلات في سماء البلاد من الساعة 21:00 من مساء الأحد وحتى الساعة 6:00 من صباح يوم الأثنين.

وأكد المتحدث الإيراني، أن قرار عودة الرحلات لطبيعتها تم إبلاغه لشركات الطيران وبإمكانها استئنافها بحسب المواعيد.

وأستدرك أن القيود المفروضة الصادرة سابقًا تم إلغاؤها، إلا أنه قد تقوم الشركات بإعادة جدولة الرحلات.