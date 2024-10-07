في نسخته الـ 20.. "مهرجان الأضواء" السنوي ببرلين يستعد لاستقبال السياح

تستعد مدينة "برلين" الألمانية، لاستقبال السياح الزائرين لحضور مهرجان الأضواء الشهير في عامه الـ 20، والذي أصبح نقطة جذب سياحية رئيسية ومحركا اقتصاديا حقيقيا للمدينة حيث اجتذبت الإصدارات السابقة أكثر من مليون زائر إلى العاصمة الألمانية.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية أمس الأحد، أن الآلاف من الأشخاص جاءوا إلى المدينة لحضور المهرجان لرؤية بوابة براندنبورغ (هي رمز مدينة برلين والبوابة تحمل اسم ولاية براندنبورغ التي تحيط بولاية برلين) وبرج التلفزيون والكاتدرائية وغيرها من الأماكن الرمزية في العاصمة الألمانية المضاءة بالألوان، وتقام نسخة هذا العام من المهرجان تحت عنوان "الحرية في أوروبا، وفي كل مكان في العالم".

كما تستعد ألمانيا للاحتفال بالذكرى الـ 35 لسقوط جدار برلين، حيث بدأ مهرجان الأضواء في اليوم التالي ليوم الوحدة الألمانية وهو عطلة وطنية تصادف ذكرى إعادة توحيد البلاد في 3 أكتوبر عام 1990.

ويعد هذا الحدث، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 13 أكتوبر، واحدا من أشهر مهرجانات فنون الضوء في العالم إلى جانب مهرجانات ليون وسيدني وموسكو وأيندهوفن.