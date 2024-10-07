ماكرون لنتنياهو: حان الوقت لوقف اطلاق النار في غزة ولبنان

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الأحد، خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أهمية بذل الجهود الحاسمة التي من شأنها أن تسمح بالعمل على حلول سياسية لأزمة أمن إسرائيل وأمن الجميع بالشرق الأوسط.

وخلال المحادثة الهاتفية، أعرب الرئيس الفرنسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي عن قناعته بأن وقت وقف إطلاق النار قد حان الآن، موضحا أن شحنات الأسلحة، وإطالة مدة الحرب في غزة، وامتدادها إلى لبنان، من غير الممكن أن تحقق الأمن الذي يطمح اليه الإسرائيليون والجميع في المنطقة.

وأكد الرئيس الفرنسي إلتزام بلاده الثابت بأمن إسرائيل، وذكره بتعبئة الموارد العسكرية الفرنسية للدفاع عنها خلال الهجمات التي نفذتها إيران خلال الأشهر الأخيرة.

وعشية الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أعرب عن تضامن الشعب الفرنسي مع الشعب الإسرائيلي، وخاصة الضحايا والرهائن وذويهم.