مشروع جديد للبنك الدولي يدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في الجبل الأسود

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على قرض بقيمة 80 مليون يورو لمساعدة الجبل الأسود على تعزيز الاستدامة المالية والتنمية المستدامة.

وأفاد بيان صادر عن البنك الدولي بأن مشروع (تمويل السياسة المالية والتنمية المستدامة المرنة الأول في الجبل الأسود) يهدف إلى دعم الإصلاحات التي تعزز الاستدامة المالية في البلاد من خلال تعزيز الإيرادات، والإشراف على الإنفاق، والحد من المخاطر المالية، وتمكين التنمية المستدامة من خلال معالجة التدهور البيئي وتحديات تغير المناخ.

وقال مدير البنك الدولي للبوسنة والهرسك والجبل الأسود، كريستوفر شيلدون، إن هذه العملية ستسهم بدور مهم في دعم جهود الجبل الأسود لبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة، فمن خلال التركيز على الاستدامة المالية والتنمية المستدامة، يساعد البنك الدولي الجبل الأسود على إحراز تقدم في الإصلاحات الحاسمة التي ستفيد الاقتصاد والبيئة.

ويتماشى هذا البرنامج الجديد بشكل وثيق مع تطلعات الجبل الأسود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي 2024-2026، والتزاماتها المناخية بموجب اتفاقية باريس 2015، كما يدعم بشكل مباشر انتقال البلاد إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا، الذي من المتوقع أن يخلق فرص العمل، ويزيد من القدرة التنافسية، ويحسن مستويات المعيشة، ويعزز القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ.

ويُعتبر دعم البنك الدولي جزءًا من مشروع جديد ​يأتي بتمويل موازٍ من الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، حيث يوفر كل منهما 50 مليون يورو، ويعزز هذا التعاون التزام مجموعة البنك الدولي في إطار الشراكة القطرية المعتمد مؤخرًا للفترة 2025-2029، لمساعدة الجبل الأسود في تحقيق أهدافه المالية وأهداف التنمية المستدامة.