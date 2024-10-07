القبض على شخص في ولاية مينيسوتا الأمريكية هدد بإطلاق النار على معبد يهودي

أعلن مسؤولون أمريكيون السبت القبض على شخص بولاية مينيسوتا الأمريكية، بعد تهديده "بإطلاق النار" على معبد يهودي في مدينة مينيابوليس، وأن التهديد لم يكن بدافع معاداة السامية.

وكان العاملون في "معبد إسرائيل" قد أبلغوا شرطة مينيابوليس يوم 11 سبتمبر الماضي أنهم تلقوا عدة مكالمات هاتفية من شخص يهدد "بإطلاق النار" على الكنيس. ثم في يوم الخميس الماضي، تم إخطار وحدة شرطية خاصة مكلفة بالقيام بدوريات إضافية حول المعبد قبل السنة اليهودية الجديدة والذكرى الأولى لهجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل، بوجود رجل في الخارج وبحوزته سلاح. وقد فر من المنطقة، ولكن رجال الشرطة ألقوا القبض على شاب يبلغ من العمر 21 عاما في اليوم التالي.

وقال برايان أوهارا رئيس شرطة مينيابوليس في مؤتمر صحفي إن "الجميع في مينيابوليس يحق لهم الشعور بالأمان في مجتمعاتهم، وسوف نضمن توفير الحماية لجيراننا اليهود أثناء احتفالهم بالأيام المقدسة".

وأضاف: "نتعامل مع جميع التهديدات ضد المؤسسات الدينية بجدية، وسوف نستمر في محاسبة الأفراد الذين يهددون أيا من أماكن العبادة في المدينة".

وتم إلقاء القبض على الشخص لقيامه بتوجيه "تهديدات إرهابية"، وسوف يتم إحالته لمكتب المدعي العام في مقاطعة هينبين.

وقال أوهارا إن رجال الشرطة لم يعثروا على أي دليل يشير إلى أن التهديد كان بدافع معاداة السامية، ولكن توقيت التهديدات مثير للقلق.