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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: طائرات التحالف بقيادة أمريكا تنتهك المجال الجوي السوري 14 مرة

طائرات التحالف الدولي
طائرات التحالف الدولي
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أعلنت روسيا، الأحد، أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت المجال الجوي السوري في منطقة التنف 14 مرة خلال اليوم الماضي، وفقا لما قاله نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف الكابتن أوليج إجناسيوك.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن إجناسيوك قوله:"في منطقة التنف، تم تحديد 14 انتهاكا لقواعد استخدام المجال الجوي لسوريا من قبل طائرات التحالف خلال اليوم: بواسطة زوج من طائرات إف 15 (ثلاث مرات)، وزوج من طائرات إف/إيه 18 (مرتين)، وزوج من طائرات رافال وزوج من طائرات إيه -10 الهجومية".

وتم تسجيل ثلاث حالات انتهاك التحالف بنود بروتوكولات تخفيف التوتر المتعلقة بالطائرات بدون طيار الموقع في ديسمبر 2019، والتي لم تكن منسقة مع الجانب الروسي.

كما نفذت القوات الجوية الروسية ضربات على موقعين مؤكدين للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف.

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