الاستعلام عن صحة سيدة سقطت من قطار بمنشأة القناطر

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة أثر سقوطها من قطار بمنشأة القناطر، تمهيدًا للاستماع إلى إفادتها حول ملابسات الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بمحطة المناشي لقطارات السكة الحديد، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع البلاغ وتبين بالفحص، إصابة سيدة تبلغ من العمر 31 سنة، إثر سقوطها من قطار بالمحطة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.