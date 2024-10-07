النيابة تصرح بدفن جثة مسن صدمه قطار بالعياط

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة مسن لقي مصرعه إثر اصطدامه بقطار بالعياط، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع مسن إثر اصطدام بجسده بمنشية أبو العباس بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة مسن يدعى "عمر أ" عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه القطار مما تسبب في وفاته في الحال، جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.