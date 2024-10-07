تحقيقات موسعة في حريق سلسلة مطاعم شهيرة بالشيخ زايد

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول نشوب حريق هائل بسلسلة مطاعم شهيرة أعلى وصلة دهشور بالشيخ زايد، وكلفت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق لمعرفة أسبابه، واستمعت إلى إفادات العاملين بالمطعم وشهود العيان المحيطين بمسرح الحريق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل سلسة مطاعم شهيرة أعلى وصلة دهشور بطريق الشيخ زايد قبل "مدخل زايد 4"، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وجاري السيطرة على الحريق وحصر التلفيات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.