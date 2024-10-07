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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق فندق شهير بالجيزة

ارشيفيه
ارشيفيه
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل فندق شهير بالجيزة، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا مفاده نشوب حريق داخل أحد الفنادق الشهيرة بدائرة القسم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها امتدادها وتمت السيطرة على الحريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق فندق شهير