تحقيق عاجل في مصرع طالب غرقا بمياه نهر النيل بالحوامدية

أجرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقا عاجلا حول مصرع طالب غرقا بمياه نهر النيل بمنطقة الحوامدية، وطلبت من الأجهزة الأمنية سرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بغرق طالب في مياه النيل بمنطقة العبارة بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه عقب نزوح "كريم ج ا" طالب لمياه النيل في محاولة لإنقاذ صديقه الذي استغاث من الغرق، ولعدم إجادته السباحة جرفته المياه ولقي مصرعه غرقا، كما نجأ صديقه، فيما تمشط قوات الإنقاذ محيط غرق الطالب بحثا عن جثمانه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.