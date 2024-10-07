النيابة تصرح بدفن جثة شاب صدمه قطار بالحوامدية

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه صدمه قطار الحوامدية، وذلك عقب مناظرة الجثة والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا باصطدام قطار بشخص بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة شاب عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة وانتابته حالة صرع، مما تسبب في وفاته في الحال، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.