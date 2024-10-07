دفن جثة شخص والاستعلام عن صحة آخر إثر سقوط سيارة بترعة بالبدرشين

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سقوط سيارة ملاكي بترعة في البدرشين، وصرحت بدفن جثة المتوفى بعدما تبين من تقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، واستعلمت عن صحة المصاب الذي كان يقود السيارة والمتسبب في الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقي الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي بترعة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع شخص وتم إنقاذ مستقلي السيارة جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم استخراج السيارة بواسطة ونش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.