رئيس الوزراء المجري يرغب في أن يسيطر اليمين على السلطة في أوروبا

عبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن أمله في أن تصل القوى السياسية اليمينية إلى السلطة في الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وبولندا، وأخيرًا في الإتحاد الأوروبي بشكل عام.

وكتب أوربان عبر صفحته على منصة التواصل الإجتماعي (إكس): "نحن الآن نقوم بتقوية حزب الأوروبيين الوطنيين (الفصيل المحافظ اليميني في البرلمان الأوروبي)، ونتقدم نحو توحيد القوى اليمينية في أوروبا".

وأضاف " لقد قمنا بالخطوة الأولي وتم تشكيل حكومة يمينية في إيطاليا، وفي الخطوة الثاني فاز خيرت فيلدرز في هولندا، وفي خطوتنا الثالثة فاز كيكل في النمسا، وفي الرابعة فاز أندريه بابيس في التشيك، وفي خطوتنا الخامسة شكلنا مجموعة (الوطنيين) ثالث أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي".

وتابع " نحن الآن نعزز حزب الوطنيين الأوروبيين، ونمضي قدما على طريق توحيد اليمين في أوروبا، ولن نتوقف عند هذا الحد، وفي نهاية النضال، سوف تتحول باريس، وسوف نستعيد وارسو ونصبح أعظم قوة سياسية في أوروبا، ثم سنستولي على سياسات بروكسل ونجعل أوروبا عظيمة وقوية وآمنة وغنية وحرة مرة أخرى".