الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ويحاصر المستشفى الحكومي

الإثنين 07/أكتوبر/2024 - 01:19 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليلة، مدينة طولكرم بعدد من آليات الاحتلال المدينة من محورها الغربي، وجابت شوارعها وتحديدا منطقة دوار العليمي "المحاكم"، وشارع جامعة القدس المفتوحة وشارع نابلس، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت، أن آليات الاحتلال تحاصر في هذه الاثناء مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة.

وفي تطور لاحق، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من تعزيزاتها العسكرية المصحوبة بجرافتين من النوع الثقيل باتجاه المدينة، وشرعت بتجريف مقاطع من محيط دوار العليمي غربا، ودوار اليونس شمالا، ودوار اكتابا شرقا، وتدمير البنية التحتية فيها.