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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرا دفاع أوكرانيا وهولندا يبحثان التدريب وتقديم الأسلحة لمقاتلات إف 16

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف
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بحث وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف تعزيز التعاون ضمن التحالف الجوي مع وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، بما في ذلك تدريب أطقم الطيران وتزويد أوكرانيا بالأسلحة وقطع الغيار المخصصة للمقاتلات (إف 16).

وكتب أوميروف عبر فيسبوك:"أنا ممتن بصدق للمساعدة الشاملة التي تقدمها هولندا في الحماية ضد العدوان الروسي، إن طائرات F-16 في سمائنا هي دليل على الدعم الثابت من شعب وحكومة المملكة"، وفقا لوكالة أنتباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأشار إلى أنه هو ونظيره اتفقا على تعزيز التعاون ضمن التحالف الجوي، بما في ذلك تدريب الأطقم وتزويد الأسلحة وقطع الغيار للطائرات.

بالإضافة إلى ذلك، حث أوميروف وفريقه شركاء بلاده على الاستثمار أكثر في إنتاج الدفاع الأوكراني، كما ذكر بريكلمانز أن هولندا تمتلك تكنولوجيا وخبرة كبيرة في مجال الطائرات بدون طيار، والتي يمكن أن تشاركها مع أوكرانيا.

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