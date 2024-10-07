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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الفضائية اليمنية: مليشيا الحوثي تختطف عشرات اليمنيين لمنع الاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ذكرت الفضائية اليمنية، أن مليشيا الحوثي اختطفت 10 أشخاص بمناطق متفرقة في مديريات المشنة والظهار ويريم وريف إب، خلال اليومين الماضيين لمنع الاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر اليمنية.

وقالت الفضائية اليمنية إن المليشيا اختطفت سبعة أشخاص من أبناء مديرية يريم شمال شرق المحافظة، وشخصين آخرين في مديريتي الظهار وريف إب ومسؤول رفيع المستوى في المدينة.

وتأتي هذه الحملة بعد يومين من اختطاف 20 شخصا في مديرية المخادر، واختطاف 16 شخصا في مديريتي السياني والسدة.

وخلال الأيام الماضية، شنت مليشيا الحوثي حملات قمع واختطافات في محافظة إب، وبقية المحافظات الخاضعة للميليشيا.

اليمن ميليشيات الحوثي حطف عشرات اليمنيين