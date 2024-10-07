برلماني: رأس الحكمة سيصبح محرك رئيسي في عجلة الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة

أكد النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة يحمل أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة، وسيدفع عجلة الاستثمارات ويغير قواعد اللعبة في المنطقة.

وأوضح الضبع خلال مداخلته عبر قناة "الشمس"، أن موقع مشروع رأس الحكمة استراتيجي، وفريد به من المميزات التي قلما تتوافر في مكانٍ آخرٍ، وفى ذات الوقت نجد أن متطلبات العمل في هذا المشروع الكبير سوف يفتح مجالًا للعمل المتواصل لكافة شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر.

وتابع، أن مشروع رأس الحكمة والساحل الشمالي سيصبح أفضل الوجهات السياحية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما سيكون محركًا لعجلة الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة لما ستوفره من فرص عمل، وكذلك استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة سنويًا.