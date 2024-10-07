دويتشه فيله: تجدد المظاهرات في مختلف العواصم الأوروبية عشية ذكرى 7 أكتوبر

رصد تقرير لشبكة دويتشه فيله الألمانية، الأحد، تجدد المظاهرات في مختلف أرجاء العالم عشية ذكرى السابع من أكتوبر، موضحة إن مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين نظمت في ميونيخ ولندن وملبورن من بين العديد من المدن الأخرى.

وقال التقرير إن مظاهرات اليوم الأحد جاءت في أعقاب المظاهرات التي نظمت أمس السبت في العديد من المدن الأوروبية، بما في ذلك لندن وبرلين وباريس وروما كما أنه من المقرر إقامة أحداث أخرى طوال الأسبوع، بما في ذلك العديد منها غدا الاثنين.

ففي العاصمة الألمانية برلين نظم سكان برلين مظاهرات لليوم الثاني على التوالي دعما للشعب الفلسطيني.

وأفادت الشرطة بأن نحو 3500 شخص ساروا في حي كروزبرج في وقت سابق من اليوم الأحد تضامنا مع الفلسطينيين في برلين.

وهتف المتظاهرون "غزة لست وحدك" وحملوا لافتات كتب عليها "لا شيء يبرر الإبادة الجماعية" و"حرروا غزة".

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن بداية الاحتجاج كانت "مضطربة للغاية"، لكنها أضافت أن الوضع في وقت لاحق كان "متحضرا إلى حد كبير".

واختتمت المظاهرة في منطقة نويكولن القريبة، حيث قالت الشرطة إن الوضع اشتد مرة أخرى إلى الحد الذي اضطرها إلى تفريق الحشد.

أما في العاصمة البريطانية لندن فقد احتشد الآلاف من الناس في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، مطالبين بوقف إطلاق النار ومطالبين الحكومة البريطانية بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وتحدثت شرطة العاصمة لندن عن عملية "مهمة" لإدارة المسيرات والنصب التذكارية المقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع ويوم غدا الاثنين.

وفي أستراليا، تظاهر آلاف الأشخاص، أمس الأحد، دعما للفلسطينيين ولبنان في عدة مدن بما في ذلك مدينة سيدني.