مجلس العقار المصري: الساحل سيصبح منطقة استثمارية.. ورأس الحكمة سيكون "نقطة تحول"

أكد أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري ومجلس العقار المصري، أن مشروع رأس الحكمة سيكون "نقطة تحول"، والساحل سيصبح منطقة استثمارية وسياحية عالميًا، لافتا إلى أنه الموقع المتميز لرأس الحكمة والاستراتيجي على الساحل الشمالي، جعله مشروعًا رائدًا يُسهم في النهوض بالاقتصاد المصري، ويعزز من مكانة البلاد كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "أون تي في"، أن إجمالي الاستثمار التراكمي للمشروع العملاق يبلغ 110 مليارات دولار، مع توفير أكثر من 800 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشرة، مؤكدا أن مدينة العلمين الجديدة ساهمت بشكل رئيسي في الترويج للساحل الشمالي وكانت مقدمة لمشروعات واستثمارات جديدة، مثل صفقة رأس الحكمة التي تعتبر رأس الحربة للاستثمار الجديدة بالساحل، ومشجع لمستثمرين جدد للدخول في صفقات استثمارية أخرى.

وأكد على أهمية إطلاق مشروع رأس الحكمة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مشددًا على أنها خطوة هامة للغاية في طريق تنمية الساحل الشمالي والمنطقة، حيث أن الخطة الرئيسية للمشروع تتضمن منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع، بينها نحو 190 ألف فيلا وشقة تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة، كما سيتم تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام، مع تخصيص 25% من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة ما يجعلها المدينة الأكثر خضرة على البحر الأبيض المتوسط. كما ستضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس.