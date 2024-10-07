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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله يعلن استهداف قاعدة الكرمل جنوبي حيفا شمالي إسرائيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية إطلاق دفعة من صواريخ "فادي 1" باتجاه قاعدة الكرمل جنوب حيفا.

وجاء في بيان الحزب: "تضامنًا مع شعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودعمًا لمقاومته البطولية والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار عمليات خيبر المستمرة، وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، قامت المقاومة اللبنانية في الساعة 23:20 من مساء الأحد بإطلاق صواريخ "فادي 1" على قاعدة الكرمل جنوب حيفا".

وأكد البيان أن "المقاومة ستظل على أهبة الاستعداد للدفاع عن لبنان وشعبه المظلوم، ولن تتردد في أداء واجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه، والله على كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير".

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