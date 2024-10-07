"بوليتيكو": وكالات الاستخبارات الأمريكية تواجه فجوات في المعلومات بشأن غزة

ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن الولايات المتحدة كثفت جهودها لجمع المعلومات الاستخباراتية في قطاع غزة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، لكن هناك فجوات مهمة لا تزال قائمة.

وأوضحت المجلة أنه بعد عام، لا تزال وكالات الاستخبارات تكافح لفهم الآليات الداخلية لعمل "حماس"، واستعدادها للتهدئة، وأهدافها طويلة المدى بالنسبة لغزة، وهي عوامل رئيسية لحل النزاع، وتجنب التصعيد إلى حرب إقليمية شاملة.

وتابعت "بوليتيكو" أن الولايات المتحدة ظلت لسنوات تركز جهودها في جمع المعلومات الاستخباراتية على أزمات خارجية أخرى، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، والتهديدات من الصين، والصراع بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.

وفي سياق منفصل، ذكرت صحيفة "بيلنجهام هيرالد" الأمريكية أن إسرائيل تصعد من هجماتها على غزة ولبنان، وذلك قبل يوم من حلول ذكرى مرور عام على أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث دخلت إسرائيل في حرب متعددة الجبهات دون نهاية واضحة، إذ أعادت نشر قواتها في شمال غزة، واستمرت في تنفيذ هجمات جوية مكثفة وتحركات برية محدودة في لبنان.

وأضافت "بيلنجهام هيرالد" أنه في الوقت ذاته، تدرس حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كيفية الرد على إيران، التي أطلقت هجومًا بنحو 200 صاروخ باليستي الأسبوع الماضي، كما أنها وضعت قوات الأمن الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى لاحتمال وقوع هجمات من وكلاء إيران.