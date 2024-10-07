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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ستيفان مادسن يعلن قائمة "رجال يد الأهلى" ببطولة أفريقيا

فريق يد الأهلي
فريق يد الأهلي
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أعلن الدنماركي ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي قائمة الفريق، استعدادًا لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية، والتي تستضيفها مدينة العيون بالمغرب خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق النجم الكونغولي وسي إڤ جي ‏الكونغولي وميكال الإثيوبي.

‏‎وجاءت قائمة يد الأهلي كالتالي:‏ ‏‎ إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد كاستيلو - عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب زيزو - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.
ومن المقرر أن تسافر بعثة النادي الأهلي رجال برئاسة مهند مجدى عضو مجلس إدارة النادي إلى المغرب اليوم الاثنين 

فريق يد الأهلي بطولة افريقيا لكرة اليد الدنماركي ستيفان مادسن