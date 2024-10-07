ads
الإثنين 07 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميا.. الأهلي يعرض أحمد قندوسي للبيع

أحمد قندوسي لاعب
أحمد قندوسي لاعب الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن النادي الأهلي، القرارات الرسمية في أزمة الجزائري  أحمد قندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمعار إلى سيراميكا كليوباترا على خلفية التصريحات التي ادلي بها ضد النادي.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: انتهت التحقيقات التي أجريت خلال الـ48 ساعة الماضية بمعرفة المستشار القانوني للنادي، بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي إلى عدم وجود مخالفة. وفي ضوء ذلك، قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي ما يلي:-
1 - اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، وعرضه للبيع، نظرًا لما بدر منه.
2- إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.

عرض أحمد قندوسي للبيع التحقيق مع قندوسي النادي الاهلي