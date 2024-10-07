رسميا.. الأهلي يعرض أحمد قندوسي للبيع

أعلن النادي الأهلي، القرارات الرسمية في أزمة الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمعار إلى سيراميكا كليوباترا على خلفية التصريحات التي ادلي بها ضد النادي.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: انتهت التحقيقات التي أجريت خلال الـ48 ساعة الماضية بمعرفة المستشار القانوني للنادي، بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي إلى عدم وجود مخالفة. وفي ضوء ذلك، قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي ما يلي:-

1 - اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، وعرضه للبيع، نظرًا لما بدر منه.

2- إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.