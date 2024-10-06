الأقصر تشهد ختام فعاليات المؤتمر الدولي الأول للسياحة الزراعية

اختتم اليوم بمحافظة الأقصر، المؤتمر السنوي الأول للسياحة الزراعية، برعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة وبمشاركة جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية.

وشهد حفل الختام بمعبد الأقصر، الدكتور هشام ابوزيد نائب محافظ الأقصر، وحسين فؤاد ممثل هيئة تنشيط السياحة، ومحمد الحسانين رئيس جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، ومحمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة في الأقصر، كما عبر المشاركون من نحو 46 دولة، عن سعادتهم البالغة بالأجواء الرائعة التي لمسوها خلال المؤتمر العام الأول لمنظمة ATOI الدولية، والذي عقد في الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر الجاري.

ونظمت المحافظة وهيئة تنشيط السياحة جولات للمشاركون بالمؤتمر في المناطق الأثرية والزراعية المتخصصة لمختلف الزراعات من المحاصيل الغذائية والفواكه.

وتعتبر السياحة النوعية نوعا من الأنماط المستدامة والمتخصصة، والتي تركز على تبادل المعرفة وزيارة المزارع والمناطق الريفية على مستوى العالم، وتتميز هذه السياحة بأنها قليلة الأعداد، ولكنها عالية الإنفاق، ومعظم برامجها السياحية في زيارة المزارع المختلفة مما يحقق هدف رئيسي من أهداف السياحة المستدامة.

أما المنظمة الدولية لمنظمي الرحلات الزراعية (ATOI) فهي رابطة عالمية غير هادفة للربح تجمع بين منظمي الرحلات السياحية المحترفين المتخصصين في الرحلات الزراعية والثقافية، ومقرها دولة أستراليا وتأسست في عام 1996، وتنظم رحلات سياحية سنوية لمجموعات تصل إلى أكثر من 50,000 سائح يزورون دولًا حول العالم.