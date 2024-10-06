خبير: الطائرات الإسرائيلية لا يمكن أن تحسم المعركة في لبنان

قال الدكتور عصام ملكاوي، الخبير العسكري، إن الطائرات الإسرائيلية لا يمكن أن تحسم المعركة أو الحصول على نصر في لبنان، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تتعامل مع جنوب لبنان وكأنها تُحارب جيوش نظامية، في حين أن العمليات العسكرية غير متناظرة، ولذلك لابد أن يكون القتال متلاحمًا، ولكن الجانب الإسرائيلي غير قادر على التلاحم مع المقاومة والقتال وجهًا لوجه.

وأضاف "ملكاوي"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم عبير تطبيق "زووم"، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن دولة الاحتلال أخفقت في الدخول إلى جنوب لبنان بسب ضعف القدرة البشرية لدى دولة الاحتلال وتفوق القدرة البشرية لدى المقاومة في جنوب لبنان.

وأوضح الخبير العسكري، أن دولة الاحتلال تسعى لتدمير البنية التحتية بشكل ساجق، لان لديها عُقدة في الديمغرافية وحجم السكان غير المتماثل في المنطقة.