أستاذ علوم سياسية: حزب الله ما زال متمسكًا بالأرض في جنوب لبنان

قال الدكتور فيصل مصلح، أستاذ العلوم السياسية، إن حزب الله تعرض لانهيار معنوي خلال الأيام الأخيرة في ظل خسارة القادة من الصف الأول والثاني، ولكن ما زالت الأسلحة والقوات على الأرض منتشرة، مشيرًا إلى أن حزب الله فعل اللا مركزية العسكرية، حيث يُقاتل عبر وحدات منتشرة تتواصل مع بعضها البعض بطريقة معينة.

وأضاف "مصلح"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم عبير تطبيق "زووم"، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله ما زال متمسكًا بالأرض في جنوب لبنان، وقادر على التحرك على الأرض يكل سهولة، وما يزال العدو الإسرائيلي غير قادرة على التقدم لعدة أمتار قليلة وسط خسائر بشرية كبيرة.

وأوضح أن هناك معلومات حول دخول بعض عناصر المقاومة إلى المستوطنات الإسرائيلية خلال الساعات القليلة، متوقعًا أن ينجح حزب الله في ترميم إدارته بطريقة أو بأخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.