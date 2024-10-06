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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علوم سياسية: قوات الرضوان أول قوة عربية مجهزة للدخول إلى فلسطين المحتلة

الدكتور فيصل مصلح
الدكتور فيصل مصلح
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قال الدكتور فيصل مصلح، أستاذ العلوم السياسية، إن دولة الاحتلال منذ 5 أيام تحاول الدخول بريًا إلى جنوب لبنان، وحتى هذه اللحظة لم تتقدم إلا امتارًا قليلة، خاصة وأن المقاومة تمتلك الأرض وثابته في مواقعها.

وأضاف "مصلح"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم عبير تطبيق "زووم"، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العدو الإسرائيلي بات في مأزق في جنوب لبنان، متوقعًا أن يبحث جيش دولة الاحتلال إلى حلول أخرى للخروج من هذا المأزق خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن قوات الرضوان التابعة لحزب الله هي أول قوة عربية مجهزة للدخول إلى فلسطين المحتلة، وهي قوة ليست دفاعية، بل مجهزة للدخول إلى المستوطنات حال وجود فرصة.

الدكتور فيصل مصلح دولة الاحتلال قوات الرضوان