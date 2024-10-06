خبير: دولة الاحتلال في مأزق لهذا السبب

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، إن الأجواء في المنطقة تتسم بالتوتر منذ سنوات كبيرة، نتيجة تعنت الحكومات الإسرائيلية في إقرار السلام الدائم في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر ترى أن علاج الأزمات الحالية يكون من خلال إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن دولة الاحتلال بعد عملية “طوفان الأقصى” شنت هجومًا كبيرًا على المقاومة في محاولة لاستعادة الردع الذي انتهى في السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال ترى أن الردع يتحقق من خلال تدمير البنية التحتية بشكل كبير، وهذا ما حققته في غزة، وتحاول تكراره مرة أخرى في لبنان ومن ثم في اليمن.

وأوضح أن دولة الاحتلال ترى نفسها في مأزق، لأنها لا تواجه جيوش دولة، ولكنها تواجه فاعلين دون الدولة، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تمتلك تفوق عسكري كاسح، وتستخدم القوة بشكل مفرط، وهذا لا يحقق الأهداف، بدليل أنها لم تستطع أن تستعيد الأسرى أو إعادة سكان الشمال.