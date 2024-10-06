بشير عبد الفتاح: نتنياهو يسعى لتغيير الشرق الأوسط

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف من الحرب على حزب الله، تتمثل في تصفية قيادات حزب الله، وضرب نظام القيادة والسيطرة، والإجهاز على قدرات حزب الله العسكرية من الصواريخ والذخيرة، وقطع خطوط الإمداد من إيران عبر سوريا أو العراق.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن دولة الاحتلال تسعى لنقل قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني 20 كيلو متر، لأن صواريخ حزب الله جعلت 120 ألف إسرائيلي يتركون بلداتهم، ويسكنون في فنادق على نفقة الدولة الإسرائيلية، خلاف أن دولة الاحتلال تُريد إنهاء الحرب بالوكالة التي تشنها طهران ضد دولة الاحتلال منذ 20 عامًا.

وأوضح أن المواجهة بين طهران وتل أبيب انتقلت من حرب الظل أو حرب بالوكالة إلى حرب مباشرة، مشيرًا إلى أن نتنياهو يسعى من خلال الحرب على لبنان تغيير الشرق الأوسط من خلال تحول تل أبيب من الردع إلى الهيمنة على المنطقة.