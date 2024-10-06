مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على تطبيقين إلكترونيين لإدارة الإعلام والمستحقات المالية

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على استخدام التطبيق الإلكترونى (المتحدث الرسمى)، وتم رفعه على سيرفر الجامعة، وتم تخصيص شعار(لوجو) له، وكذا رابط إلكترونى وهو http://app.suv.edu.eg/social_svu1 وذلك لاستخدامه كوسيلة إعلام رسمية داخل المجتمع الجامعى. كما وافق على استخدام تطبيق " مستحقاتي " الذي يهدف إلى تبسيط عملية إدارة المستحقات المالية بشكل إلكتروني وزيادة الشفافية .

وأحيط المجلس علماً بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ( 3005 لسنة 2024 ) بإنشاء ( جامعة الغردقة ) ومقرها محافظة البحر الأحمر والغاء فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة .

واقر مجلس الجامعة على اعتماد الخطة التنفيذية لأنشطة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعى 2025/2024 كما وافق على إنشاء دبلوم الدراسات العليا في العلوم التطبيقية الجنائية - برنامج مميز بمصروفات - بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم

وصدق المجلس على عقد مؤتمر علمي تحت مسمي( مؤتمر شباب الباحثين الثامن ) في الفترة من 15-16 ديسمبر 2024 بكلية الزراعة وتنظيم المؤتمر الدولى الرابع بعنوان " العلوم الأساسية والتنمية المستدامة " والمزمع عقده في الفترة من 28 - 30 يناير 2025. بكلية العلوم وتنظيم المؤتمر العلمى الثانى لكلية التمريض بعنوان " التحديات التى تواجه التمريض في ظل الذكاء الاصطناعى والاستدامة" والمزمع عقده في الفترة من 20 - 21 نوفمبر 2024( اليوم الأول بقاعة المؤتمرات بمبنى رئيس الجامعة بقنا والثانى بمحافظة الأقصر

ووافق مجلس الجامعة على فتح برنامج " تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية " بجامعة جنوب الوادي الأهلية والمقدمة من المعهد الفني الصحي بالجامعة كما وافق على لائحة برنامج ( الآثار والإرشاد السياحي ) كبرنامج بجامعة جنوب الوادي الأهلية - بنظام الساعات المعتمدة .

ووافق المجلس على التعيين في وظيفة استاذ بكلية الطب لكل من الدكتور محمد حسنى حسان عثمان والدكتور زكى محمد فاروق زكى عارف وعلى التعيين فى وظيفة أستاذ أيضاً للدكتور همت محمد دردير قليعى بكلية العلوم والدكتور عصام عبيد مبارك محمد بكلية الهندسة وعلى منح اللقب العلمى في وظيفة استاذ مساعد للدكتور رشا فوزى أحمد عبد الرحيم بكلية التربية النوعية والدكتور أحمد عبد الباسط حسن دنقل بكلية الهندسة ووافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور هالة فراج داخلى اسماعيل بكلية العلوم والدكتور أسماء حسن محمد بصرى بكلية التربية النوعية والدكتور فاطمة سيد عمر محمد حسن بكلية الزراعة والدكتور ياسر عبدالله فهمى حسن بكلية الطب.

ووافق المجلس على منح درجه الدكتوراه لعدد 8 باحث ودرجة الماجستير لعدد 45 باحث من مختلف كليات الجامعة.

وصدق المجلس على منح الطلاب الناجحين دور يوليو 2024 دبلوم الدراسات العليا في الآداب بكلية الاداب ( العلاقات العامة والاعلان - علم النفس التطبيقي) وعددهم ( 28) طالب وطالبة ومنح الطلاب الناجحين في الفصل الصيفي 2024 دبلوم الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية شعب ( الإصابات الرياضية والتأهيل البدني - تدريب رياضي - ترويح رياضي ) وعددهم " 18 " طالب وطالبة ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية والليسانس في الآداب والتربية بكلية التربية بقنا ( التعليم العام) شعب مختلفة وعددهم (82) طالب وطالبة.

ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية برنامج معلمى العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية ( التعليم العام) شعب ( الكيمياء - العلوم البيولوجية والجيولوجية وعددهم (4) طلاب بكلية التربية ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دورسبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية والليسانس في الآداب والتربية ( التعليم الأساسى ) شعب ( لغة انجليزية - لغة عربية - دراسات اجتماعية ) لائحة قديمة وجديدة وعددهم ( 32) طالب وطالبة بكلية التربية ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دورسبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية ( برنامج معلمى العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية - التعليم الأساسي) وعددهم ( 5 ) طلاب ومنح الطالبات الناجحات بالسنة النهائية في دورسبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في الطفولة والتربية ( شعبة الطفولة ) وعددهن ( 4) طالبات ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية بكلية التربية النوعية في دور سبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في التربية النوعية جميع الشعب وعددهم ( 7 ) طلاب.

ومنح الطالبان الناجحان بالسنة النهائية دور سبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية بكلية الطب البيطرى ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في التجارة ( انتظام - انتساب موجه - انتساب عام ) جميع الشعب وعددهم ( 142 ) طالب وطالبة بكلية التجارة منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دورسبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في التجارة " شعب اللغة الانجليزية " ( انتظام - انتساب موجه ) وعددهم ( 19) طالب وطالبة بكلية التجارة منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور سبتمبر2024 درجة الليسانس في الآثار شعب ( الاثار المصرية - الاثار الاسلامية ) " انتظام " وعددهم (3) طلاب بكلية الآثار ومنح الطالبان الناجحان بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في علوم التمريض بكلية التمريض ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان وعددهم (11) طالب وطالبة بكلية طب الفم والاسنان ومنح الطالب الناجح بالسنة النهائية دور سبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في الهندسة ( الهندسة المدنية " شعبةعامة " - الهندسة الميكانيكية " شعبة هندسة القوي والطاقة الميكانيكية " - الهندسة الكهربائية " شعبة القوي والآلات الكهربائية " ) وعددهم ( 4 ) طلاب بكلية الهندسة



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