ختام المؤتمر الأول لأمناء الخدمة والمراحل بالإيبارشية البطريركية

برعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، اختتمت اليومؤ فعاليات المؤتمر الأول لأمناء الخدمة، وأمناء المراحل لخدمة التربية الدينية بالإيبارشية البطريركية.

أقيمت فعاليات المؤتمر تحت شعار "فكرة لبكرة"، في الفترة من الرابع، وحتى السادس من أكتوبر الجاري، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "لاَحِظْ نَفْسَكَ وَالتَّعْلِيمَ وَدَاوِمْ عَلَى ذلِكَ." (1 تي 4: 16)، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

قام بتنظيم المؤتمر الدكتور الأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بمشاركة أمناء الخدمة، وأمناء المراحل، من مختلف كنائس الإيبارشيّة.

بدأ اليوم الختامي للمؤتمر بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب يونان، ثم ألقى المهندس رأفت حلمي محاضرة اليوم بعنوان "أنماط ومهارات القيادة"، تلاها التقييم التهاني للمؤتمر، والتقاط الصورة التذكارية.

تضمن المؤتمر أيضًا الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، والمحاضرات التكوينية، وورش العمل المتنوعة، لخدمة الهدف العام للمؤتمر، بالإضافة إلى الأوقات الحرة.