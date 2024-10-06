4 مشروبات تقوي الجسد في الخريف.. تعرف عليها

في ظل تقلب الطقس، وبداية فصل الخريف، وبدء برودة الجو يبحث المواطنين عن المشروبات التي تقوي المناعة ومنها :

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة، ومنها مادة تعزز جهاز المناعة وتكافح الفيروسات والبكتيريا، ويفضل شرب كوبين يوميا للحصول على الفوائد الصحية.

عصير البرتقال

يعد عصير البرتقال الغني بفيتامين سي ،و يساعد في تعزيز الجهاز المناعي من خلال إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تكافح العدوى.

عصير الجزر

عصير الجزر من العصائر الطبيعية المفيدة، حيث أن مشهور بتقوية النظر ،ويعد خليط الجزر مع الزنجبيل والكركم، من مقاويات الجسد ، حيث أنه يتضمن مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تعزيز المناعة، ومنهى فيتامين A وC ومضادات الأكسدة ،وعصير الرمان يشمل فيتامينات C وE، والعديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة وتحسين استجابة الجسم للأمراض، وشاي الكركديه الذي يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، مما يجعله خيارًا جيدًا لتعزيز المناعة والحماية من التهابات الجهاز التنفسي.سدة.

الليمون بالعسل

ويعد مشروب الليمون والعسل ، من المشروبات التي تحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة، والعسل ،ويعمل كمضاد للبكتيريا والفيروسات، حيث أن هذا المشروب يهدئ الحلق ويعزز المناعة.

وعصير الرمان يتضمن عدة فيتامينات، والعديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة وتحسين استجابة الجسم للأمراض .

شاي الكركديه: يعد مشروب شاي الكركدية،من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سيو ومضادات الأكسدة، مما يجعله خيارا جيدا لتعزيز المناعة والحماية من التهابات الجهاز التنفسي.