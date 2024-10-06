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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يخوض أولى تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمباراتي موريتانيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أولى تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب .

بدأ مران منتخب مصر باحماءات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب .

شارك في مران منتخب مصر محمد الشناوي و المهدي سليمان  و محمد عواد  و مصطفي شوبير  ورامي ربيعة و أحمد رمضان بيكهام و خالد صبحي و محمد حمدي شرف و محمد شحاته وأحمد نبيل كوكا و أحمد عيد و حمدي فتحي و مروان عطية و ناصر ماهر و أحمد سيد زيزو  ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه  ومصطفي فتحي و إبراهيم عادل و أسامة فيصل.

منتخب مصر موريتانيا منتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن احمد محمدي