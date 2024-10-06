منتخب مصر يخوض أولى تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمباراتي موريتانيا

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أولى تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب .

بدأ مران منتخب مصر باحماءات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب .

شارك في مران منتخب مصر محمد الشناوي و المهدي سليمان و محمد عواد و مصطفي شوبير ورامي ربيعة و أحمد رمضان بيكهام و خالد صبحي و محمد حمدي شرف و محمد شحاته وأحمد نبيل كوكا و أحمد عيد و حمدي فتحي و مروان عطية و ناصر ماهر و أحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي فتحي و إبراهيم عادل و أسامة فيصل.