بالفيديو.. خبير: فرص التصعيد في المنطقة أكبر من التسوية

قال الدكتور فتوح هيكل، مدير الأبحاث والمستشار السياسي لمركز "تريندز"، إن دولة الاحتلال تقوم بالكثير من الانتهاكات ضد المقاومة والكثير من الدول العربية تحت ادعاء الدفاع عن النفس، مشيرًا إلى أن الكثير من الشعوب أصبحت مقتنعة بأن دولة الاحتلال ليست ضعيفة، ولكنها تُمارس الإبادة الجماعية بحقوق بعض الشعوب.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن دولة الاحتلال تستغل الوضع الراهن في الولايات المتحدة المنشغلة بتنظيم الانتخابات خلال أقل من شهر من خلال القيام بالكثير من الهجمات، خاصة وأن أمريكا ليست قادرة خلال الفترة الحالية للقيام بأي ضغوط على تل أبيب.

وأوضح أن فرص التصعيد أكبر من فرص التسوية خلال الفترة الحالية في ظل الحديث عن استعداد دولة الاحتلال لتنظيم هجوم على إيران.